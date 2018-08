Deel dit artikel:











Uitslaande brand in vakantiebungalow Winterswijk Archieffoto

WINTERSWIJK - Op Buitenplaats In Den Olden Bongerd in de buurtschap Miste (gemeente Winterswijk) heeft maandagochtend brand gewoed in een vakantiebungalow.

Volgens de brandweer zijn de bewoners niet gewond geraakt. Omdat er onvoldoende bluswater in de buurt was, werd een extra tankwagen ingezet. De uitslaande brand aan de Breukinkweg werd rond 6.30 uur gemeld. Drie kwartier later was het vuur onder controle.