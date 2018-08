Deel dit artikel:











Brand verwoest dak vakantiebungalow in Winterswijk Archieffoto

MISTE - Op Buitenplaats In Den Olden Bongerd in de buurtschap Miste (gemeente Winterswijk) heeft maandagochtend brand gewoed in een vakantiebungalow.

De uitslaande brand werd rond 6.30 uur ontdekt door voorbijgangers die alarm sloegen. Volgens de plaatselijke brandweer is het vuur ontstaan in de douche, waarna het zich verspreidde naar het dak. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het dak is volledig verwoest. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52