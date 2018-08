Deel dit artikel:











Studeren in de zomer wordt steeds populairder

NIJMEGEN - Je zou verwachten dat studenten in de zomer lekker vakantie vieren en niet willen studeren. Maar niets is minder waar... zo'n 700 deelnemers van de Summer School nemen komende week plaats in de schoolbanken van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In 2014, toen de eerste editie van de Summer School werd gehouden, waren er zo'n 250 deelnemers. 'Er is dus een flinke stijging', zegt Alice Nieboer namens de Universiteit. Er komen student vanuit de hele wereld naar Nijmegen om aan de Summer School deel te nemen.