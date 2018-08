Verwachting: het wordt dinsdag 38 graden in de Achterhoek

AALTEN - Het wordt maandag en dinsdag weer bloedheet. In Aalten kan het dinsdag zelfs 38 graden worden, zo blijkt uit de voorspellingen van de kenners van MeteoGroup.

In de Achterhoek wordt het dinsdag dus echt tropisch. 'Er is hitte in aantocht', bevestigt weervrouw Moniek Wulms. 'We krijgen twee dagen lang hele hoge temperaturen. Vanaf woensdag kunnen we weer even ademhalen.' Het kwik zakt dan aanzienlijk.

De tekst gaat verder onder het weeroverzicht voor Gelderland, komende week.

Het is de komende dagen dus zonovergoten. Op dinsdag kan er lokaal nog wel een bui vallen. De dagen daarna is de kans op regen een stuk groter, al wordt er niet extreem veel nattigheid verwacht.

Zie ook: Nog heel even geduld, maar... het wordt 22 graden