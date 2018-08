Deel dit artikel:











Flinke bermbrand bij IJsselbrug, sigaret mogelijk boosdoener Foto: Radio Ideaal

ZUTPHEN - Langs het fietspad op de Bronsbergen, onder en naast de Nieuwe IJsselbrug in Zutphen, heeft zondag aan het eind van de middag een flinke bermbrand gewoed. In het totaal werd zo'n 100 vierkante meter in de as gelegd.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

De brand werd kort voor 18.00 uur gemeld. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit voorzorg en door de snelle uitbreiding werd er opgeschaald naar 'middelbrand'. Hierbij kwam er een tweede blusvoertuig ter plaatse. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling. De tekst gaat verder onder de foto. Foto: Radio Ideaal Sigaret \Vermoedelijk is de brand ontstaan door een sigaret. Automobilisten die over de Nieuwe IJsselbrug reden. hadden lichte hinder door de rookontwikkeling.