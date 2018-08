Waterskiën met een oude trekker! Deze broers gaan oerend hard over Apeldoorns Kanaal

Thijs en Luuk hebben een oude kunstmeststrooier bevestigd op de trekker. 'We hebben de bak en schijf eraf gehaald', vertelt Luuk. Op de kunstmeststrooier is vervolgens een rol touw gemonteerd. 'Dan trekken we het touw uit over het kanaal', vervolgt Luuk. In het water kan het touw dan worden opgepakt en teruggetrokken. Resultaat? Met zo'n 30 kilometer per uur over het Apeldoorns Kanaal.

'Ze kunnen goed zwemmen'

Is zoiets veilig? Jawel, zeggen de broers en familie. 'Ze kunnen goed zwemmen', reageert oma. De heren zijn slechts een paar dagen druk geweest met de ombouw. 'We zagen een filmpje op het internet, maar dit idee hebben we zelf bedacht', vertelt Luuk. Met wat hulp van de vader uit het gezin konden ze al snel het water op.

Voorlopig blijft het nog wel even warm, dus er kan volop van de turbotrekker genoten worden. 'Ik ga vijf, zes keer in de week. Vandaag gaan we ook nog een paar keer op en neer', besluit Thijs.

