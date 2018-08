VIDEO: manden maken en bierbrouwen tijdens oogstfeest

'Door het oogstfeest krijgen we weer een beeld dat het niet vanzelfsprekend is voordat er iets van het land af komt', vertelt Marie-Thérèse te Bulte, boswachter Natuurmonumenten Zuid-Veluwe. 'Heel veel mensen vergeten al snel dat iets van het land komt.'

De tekst gaat verder onder de video.

En dus gaat het volgens Te Bulte ook vooral om de bewustwording van waar ons eten vandaan komt. 'Eet wat bewuster en je gaat ook meer proeven, het is een verrijking als je je meer verdiept in het eten.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Marie-Thérèse te Bulte. Foto: Omroep Gelderland

Nostalgie is erg belangrijk

Volgens Gerrit Scherpenzeel, lid van de Dorsclub Lieren, is de nostalgie van de oude tractoren ook erg belangrijk. 'Wij zijn van de oude generatie, en mijn vader en opa werkten ook met deze trekker. In mijn jonge jaren heb ik hier ook mee gewerkt.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Gerrit Scherpenzeel. Foto: Omroep Gelderland

Het graan wordt gemaaid met een tractor uit 1952 en als het even meezit gaat de machine nog lang mee. 'De nostalgie willen we in ere houden. We vinden dat mooi en belangrijk.'

Maar als Scherpenzeel moet kiezen tussen een nieuwe of oude tractor, dan is de keuze snel gemaakt: 'Ik heb laatst op een hele nieuwe gezeten, maar ik kan er niet mee overweg. Er zitten allemaal knoppen op. Dat is voor mij niks', lacht hij.