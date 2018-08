Alle ogen zijn bij EK gericht op Nadine Visser: 'Ik moet er gewoon klaar voor zijn'

Maar zo vanzelfsprekend is dat eigenlijk niet. De voorbereiding van de Arnhemse hordenloopster was niet optimaal. 'Ik had een hamstringblessure en dat duurde ongeveer zes weken.'

De tekst gaat verder onder de foto.

'Daarna was ik blij dat ik weer kon lopen, maar tijdens mijn eerste wedstrijd viel ik. Daardoor miste ik die races. Daarna dacht ik in België nog wedstrijden te kunnen lopen, maar voelde ik ook weer pijntjes. Wedstrijdritme is voor mij belangrijk, dat mis ik nu.'

De tekst gaat verder onder de video:

'Je moet het doen met wat je hebt'

Toch wil Visser zich niet verschuilen achter de hoge verwachtingen die er zijn. Tijdens de WK indoor, begin dit jaar, haalde de jonge Visser een bronzen medaille op de 60 meter horden en ze verbeterde een 27 jaar oud record. 'En ook toen was mijn voorbereiding niet ideaal en ging het toch vrij aardig. Ik wil me daar niet heel veel aan vasthouden, want je wil ook bevestiging in je tijden. Als je die niet hebt, moet je het doen met wat je wel hebt.'

'Ik voel de druk niet hoor'

Druk heeft ze sowieso, want heel Europa kijkt natuurlijk wat Visser nu kan bereiken. 'Maar zo voel ik het niet hoor. Het is wel superleuk dat zoveel mensen mij volgen en naar Berlijn gaan. Natuurlijk wil ik het goed doen.' En wat is dan goed? Een medaille? 'Ja, het zou gek zijn als ik daar niet voor ga. Ik ga mijn best doen.'