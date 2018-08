Apeldoorns stel moet rennen voor het leven na aardbeving op Lombok

Ze hebben volgens de vader van Britt moeten rennen voor hun leven.

Enkele dagen geleden was er ook al sprake van een aardbeving op hun vakantiebestemming op Lombok. Op 29 juli kwamen daarbij toen zeker veertien mensen om het leven.

Een jaar geleden maakte het Apeldoornse stel ook al een aardbeving mee tijdens hun vakantie op het Griekse eiland Kos.

De aardbeving van zondagmiddag (Nederlandse tijd) betreft een zware aardbeving met een kracht van 7,0. Er is een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Er worden daar hevige naschokken gevoeld, en volgens de vader van Britt zijn de twee ook nu weer op de vlucht. Ze vluchten een berg om maar zo hoog mogelijk te zijn, als er inderdaad een tsunami komt.

