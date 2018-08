Hutten bouwen al 50 jaar populair bij Rhevak

RHEDEN - Al 50 jaar bouwen jongens en meisjes in de zomervakantie hutten bij Rhevak in Rheden. Ouderwets? 'Welnee, magisch', zegt vrijwilliger Hasse Schoo. 'Je komt en je blijft komen.'

Zo'n 220 basisschoolkinderen uit Rheden en omgeving hebben zich ingeschreven voor deze editie, maar er komen er altijd nog een paar bij. Het thema van dit jaar is de Oertijd, maar de succesformule blijft in de kern hetzelfde: met je vrienden in een week tijd de meest grote en gave hut bouwen. Rond 09.30 uur wordt het hout uitgedeeld en binnen een paar uur verrijzen de eerste geraamtes van hutten op het terrein van Rhevak.

Hasse Schoo (23) is al 10 jaar vrijwilliger. Ze deed als kind ook mee, maar zodra je naar de middelbare school gaat is de pret voorbij. Maar niet voor Hasse. 'Toen ik 13 werd vroegen ze of ik mee wilde helpen als daghulp. Vanaf je 18e tel je dan officieel mee als vrijwilliger. Maar ik zet me dus al 10 jaar in voor Rhevak.'

Nostalgie

Kinderbouwdorpen kwamen in de jaren vijftig in zwang en zijn sindsdien niet meer uit de zomervakantie weg te denken. Jantje Beton concludeert jaar na jaar dat kinderen steeds minder buiten spelen. Waarom zijn ze nog zo populair?

'Het zijn de ouders die de kaarten kopen', zegt Hasse. 'Die vinden het leuk voor hun kinderen. De kinderen vinden het leuk zodra ze hier zijn.' Een beetje nostalgie dus, maar de kinderen vermaken zich prima.

Bouwdorpen zijn populair

Het is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in Rheden. Naast hutten bouwen kunnen de kinderen ook meedoen aan sport- en spelactiviteiten, knutselen, van de kabelbaan roetsjen, zwemmen en spetteren in het zwembad, en klimmen op de klimmuur. Bij nader inzien is het dus best te begrijpen waarom de bouwdorpen nog zo populair zijn.

