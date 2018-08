Automobilist zwaargewond in Haaften

HAAFTEN - Een automobilist is zondag zwaargewond geraakt door een verkeersongeval op de Heerkensdreef in Haaften. De man werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd.

De auto van de man raakte mogelijk een verkeersbord en kwam daarna in de berm tot stilstand. Daar vloog het voertuig in brand. Volgens omstanders liep de bestuurder daarbij ernstige brandwonden op. Buurtbewoners vingen hem in eerste instantie op en zetten hem onder de douche.

Op het incident kwam ook een traumahelikopter af. De bestuurder werd met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De auto brandde helemaal uit.