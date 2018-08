Deel dit artikel:











Schip met lading kolen lek in de Waal Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In de Waal bij Nijmegen heeft zondag een schip in problemen verkeerd. Het schip was zondagmorgen lekgeslagen. In de middag is het afgesleept naar een haven bij Weurt.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn er geen gevaarlijke stoffen uit het schip gelekt. Er is ook geen hinder geweest voor de scheepvaart. De bemanning van het schip begon zelf met pompen om het schip drijvend te houden. Hulpdiensten hebben daarbij geholpen.