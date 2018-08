Laag water in IJssel: pontjes varen niet

GORSSEL - Het Dommerholtsveer over de IJssel tussen Gorssel en Wilp vaart niet. Het water staat te laag. Ook het Kozakkenveer tussen Veessen en Fortmond vaart niet.

De veerbaas van het Dommerholtsveer heeft het voet- en fietsveer zondagmorgen noodgedwongen uit de vaart genomen. Het water in de IJssel staat zo laag dat er problemen voor het veer zijn bij het aan- en afmeren.

Ook het Kozakkenveer tussen Veessen en Fortmond ligt er uit. Volgens het bestuur van het Kozakkenveer is bij doorvaren met het lage water het risico te groot dat er schade aan de pont ontstaat.

Eerder deze week werden ook al veren over de Waal uit de vaart genomen vanwege het lage water in de rivier. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de pontjes weer in de vaart genomen kunnen worden.

Zie ook: Lage waterstand: twee veren op de Waal blijven aan de kant