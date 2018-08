200.000 liter water verspild bij Tractorpulling? 'Nee, maar ik kan de reacties wel begrijpen'

BARCHEM - 200.000 liter water ging er over het terrein bij Tractorpulling Lochem. 'Schandalig', vinden de bezoekers van onze Facebookpagina. 'De boeren mogen niet sproeien, maar deze waterverspilling mag wel', zo zegt Franca bijvoorbeeld.

Het water was nodig om de baan veilig te houden, maar is 200.000 liter nou wel zo'n goed idee in deze tijd van droogte? Rikko Noordman vindt van niet. 'Sorry, dit is echt waanzin. Doe even normaal. Zoveel water verspillen terwijl het mais en het gras staat te verpieteren. Noem mij maar zuur, helemaal prima.'

Maar ook Dave van Harselaar sluit zich daarbij aan. 'Aan iedereen wordt gevraagd om zuinig aan te doen en in Lochem pleuren ze even 200.000 liter over een stofbaan.' Christa Zweers vindt dat het evenement daarom niet had door mogen gaan. 'Dan sla je het maar een jaar over.'

En tot slot vraagt Hemmie van Druten zich af waar ze het water vandaan halen.

'Het wordt ook weer in de grond gebracht'

Gerrit Esselink is organisator van Tractorpulling Lochem en snapt deze reacties wel: 'Maar het water komt uit een bron onder het terrein. Het gaat dus om grondwater wat opgepompt wordt, maar ook weer in de grond wordt gebracht. 'Het is dus een soort circulatie, er verdampt maar een klein gedeelte. Daarnaast hebben we niet alleen de baan nat gemaakt, maar ook de rest van het terrein, dus ook het gras.'

Daarnaast vertelt Esselink dat hij het geen waterverspilling vindt. 'Het water is nodig voor de brandveiligheid. Daarnaast voorkomen we daarmee ook een hoop stofoverlast. We hebben hier uiteraard uitvoerig contact over gehad met de brandweer, gemeente en de politie.'

