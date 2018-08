Deel dit artikel:











Brand in Lent: woningen ontruimd, schuurtjes verwoest Foto: Patrick Apenhorst / Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een brand heeft zaterdagavond in Nijmegen-Lent vier schuurtjes grotendeels in de as gelegd. De schuurtjes horen bij woningen aan de Kinksstraat. De brandweer ontruimde uit voorzorg twaalf woningen, maar er vielen geen gewonden.

De brand brak rond 22.30 uur door onbekende oorzaak uit. Volgens de brandweer breidde het vuur zich door de droogte snel uit. Toch was de brand vrij snel onder controle. In totaal gingen vier schuurtjes verloren. Bovendien liepen tuinen en schuifpuien van woningen schade op.