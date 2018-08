Verwoesting boomgaard in Dreumel: 'Niet te geloven'

Een tractor die water stond te pompen voor de beregening van appelbomen is door onbekenden in beweging gezet. Het voertuig is met de pomp en slangen eraan bijna 100 meter door de boomgaard gereden en richtte daarbij een spoor van vernieling aan. Ongeveer 120 bomen gingen tegen de vlakte. De tractor is vervolgens door een hekwerk gereden en in een klein meertje beland.

'Niet te geloven'

De boomgaard is eigendom van fruitbedrijf Vink in Dreumel. 'Dit is echt niet te geloven', zegt een geschrokken en balende Renate Vink. 'Het is echt een puinhoop. We zijn de laatste tijd veel aan het werk in deze boomgaard, want het is bijna oogsttijd. De appels aan die bomen waren echt bijna rijp.'

Vink ontdekte de ravage zondagochtend rond 05.00 uur, toen ze wilde controleren of de beregening van de bomen nog werkte. 'Ik zag meteen dat de tractor weg was en dacht aan diefstal. Maar daarna zag ik dus al die vernielde bomen. Iemand is met de tractor gaan rijden door de boomgaard en heeft alles omver gereden. De tractor is daarna dus de vijver in gereden.'

Foto: Omroep Gelderland

Omvang schade

Over de precieze omvang van de schade heeft Vink nog geen idee. 'Die tractor is in ieder geval ter ziele, en ook andere onderdelen van de beregening zijn nu kapot. Maar die bomen zijn natuurlijk de grootste schadepost. Het is zo zonde.' Het kan volgens het bedrijf tot 3 jaar duren voor nieuwe aangeplante bomen weer appels opbrengen.

De beregening stond in de nacht van zaterdag op zondag aan, en dat is volgens Vink toegestaan. 'Overdag beregenen mag niet, maar is met deze felle zon ook niet verstandig. Daarom stond de installatie vannacht aan. De tractor pompte het water uit de sloot.'

De tractor onder water. Foto: Omroep Gelderland

Kermis

Vink heeft geen idee wie de schade in de boomgaard heeft aangericht. 'Ik weet alleen dat het nu kermis is in Dreumel en dat sommigen het dan wel eens laat maken.' Vink deed zondagochtend meteen aangifte van vernieling bij de politie.

Vaker bomen omver

Fruittelers in de omgeving hebben vaker te maken met vernielingen. In Boven-Leeuwen werden in april vorig jaar 320 appelbomen omgezaagd. Een paar maanden later ondergingen 2500 fruitboompjes in Altforst hetzelfde lot.

De politie en brandweer kwamen zondagochtend ook naar de boomgaard, onder meer om te bekijken of er niemand te water is geraakt. Dat blijkt niet het geval. De tractor is inmiddels weer op het droge getrokken.

