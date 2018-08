Deel dit artikel:











Auto raakt van snelweg, overal brokstukken langs A1 Foto: News United / Rens Hulman

ARNHEM - Een auto is zaterdagavond, op de A1 tussen Uddel en Apeldoorn, rond half acht van de weg geraakt en op een talud terechtgekomen. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De bestuurder, de enige inzittende van het voertuig, is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. De auto is ernstig beschadigd geraakt. Er lagen langs de A1 overal brokstukken. File Het verkeer had enige hinder van het ongeval. Er stond een file van een paar kilometer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52