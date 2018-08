Politie vindt slang in verkeersbord

KESTEREN - In Kesteren heeft de politie zaterdagavond een slang gevonden in een verkeersbord.

Wijkagenten Tristan en Peter gingen op de melding over de slang af en zagen een dode slang hangen over een ANWB-bord dat het verkeer wijst naar Ochten en Tiel.

Op Instagram grapt wijkagent Tristan dat de slang onderweg was naar repTiel...

Hoe de slang in het verkeersbord terecht is gekomen, is niet duidelijk.