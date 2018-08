Deel dit artikel:











Baanwielrenster Shanne Braspennincx grijpt naast 'sprintplak' op EK Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Baanwielrenster Shanne Braspennincx uit Arnhem is bij de EK in Glasgow uitgeschakeld in de kwartfinales van het sprinttoernooi.

De Russin Anastasiia Voinova was te sterk in het duel dat in één heat wordt beslist. Hetty van de Wouw was al een ronde eerder klaar. Zij vloog eruit tegen de Oekraïense Lioebov Basova. Braspennincx had een dag eerder met Kyra Lamberink naast een bronzen medaille gegrepen op het onderdeel teamsprint. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52