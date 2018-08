FC Basel wint in competitie, nu wacht Vitesse

ARNHEM - FC Basel heeft zaterdagavond de eerste zege van het seizoen in de Zwitserse competitie geboekt. De tegenstander van Vitesse in de derde voorronde van de Europa League won met 4-2 van Grasshoppers.

Ricky van Wolfswinkel, oud-speler van Vitesse, stond in de basis en was goed voor één van de treffers van Basel. De lange spits maakte het vierde doelpunt. Van Wolfswinkel speelde 78 minuten mee in het duel.

FC Basel is donderdag te gast in Gelredome. De return is op 16 augustus in Zwitserland. Trainer Raphaël Wicky werd vorige week ontslagen bij Basel. Marcel Koller zat tegen Grasshoppers voor de eerste keer op de bank als eindverantwoordelijke.