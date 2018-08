Te veel water bij Tractorpulling Lochem, evenement begint uren later

Bij Tractorpulling moet een trekker, met aangekoppelde sleepwagen, zover mogelijk zien te komen. De lengte van de baan is 100 meter. Heel af en toe komt het voor dat een tractor de hele baan uitrijdt. Duizenden toeschouwers waren vandaag getuigen van al het tractorgeweld.

Tractoren kun je het eigenlijk niet meer noemen. De verschillende teams zijn er vaak het hele jaar mee bezig. 'In totaal heeft deze wel 250.000 euro gekost', vertelt een deelnemer.

Bekijk reportage, tekst gaat verder onder de video



Hoofdprijs 400 euro

De hele zaterdagavond wordt er nog gereden in Barchem. 'De hoofdprijs is een eurootje of 400', vertelt Gerrit Esselink van de organisatie. Het is voor de meeste dus echt een hobby. De avond wordt afgesloten met een feest in de grote tent op het terrein.

Bekijk de ronkende tractoren