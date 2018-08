IJsjesactie Ter Horst valt slecht in de smaak bij omwonenden

VARSSEVELD - 'Schofferend', zo noemt een buurtbewoner het weggeven van ijsjes door afvalverwerker Ter Horst. De actie valt niet in goede smaak bij verschillende omwonenden. Ze zijn boos dat de afvalverwerker niet met hen praat en met maatregelen komt na de grote brand, maar wel de inwoners van Varsseveld 'probeert af te kopen met een ijsje'.

Ter Horst bood alle inwoners van Varsseveld vandaag gratis een ijsje aan. Dat doet het bedrijf omdat er op 26 juli een grote brand woedde. Door de vele rook moesten er meerdere omwonenden uit hun huis gehaald worden. Bovendien kwam de brand net nadat bleek dat het bedrijf zich niet aan de vergunning hield.

'Als je het moet redden met een ijsje...'

Buren vinden de ijsactie van vandaag een afkoopactie en zijn teleurgesteld dat Ter Horst niet met hen in gesprek gaat. 'Reken maar uit, 8000 inwoners die een ijsje halen kost je maximaal 8000 euro. Dat is een stuk goedkoper dan een flinke boete voor je milieudelict', grapt een buurman. Maar hij vindt het ook stuitend dat Ter Horst er zo makkelijk vanaf denkt te komen. Een buurvrouw zegt nog: 'Als ze het moeten redden met een ijsje, dan is het wel heel erg mis.'

Eerder deze week bleek dat Ter Horst meer tijd krijgt van Provincie Gelderland om het overtollige afval af te voeren.