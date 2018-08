Deel dit artikel:











Vuurverbod op begraafplaatsen Rheden vanwege droogte Foto: Pexels

RHEDEN - Op de drie begraafplaatsen in Rheden, die eigendom zijn van de gemeente, geldt sinds deze week een vuurverbod. Dat betekent dat brandende kaarsen, waxinelichtjes in een lantaarn en sigaretten voorlopig uit den boze zijn op de laatste rustplekken in de gemeente.

Aanleiding is de extreme droogte van de laatste weken. Het risico op brand is daardoor zeer groot. Het verbod geldt voor de begraafplaats aan de Lentsesteeg in Dieren en die aan de Harderwijkerweg/Bernard Zweerslaan en de Imboslaan in Dieren. 'Gooi geen sigarettenpeuken weg' Er zijn nog meer bijzondere begraafplaatsen in de gemeente Rheden. Het lokale bestuur raadt ook voor die plaatsen af open vuur te gebruiken. Ook het weggooien van brandende of smeulende sigarettenpeuken wordt sterk afgeraden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52