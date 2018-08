Fans De Graafschap realistisch: erin blijven wordt lastig

'We zijn met z'n allen gepromoveerd en nu moeten we er met z'n allen in blijven', zo sprak trainer Henk de Jong de supporters toe.

De fans beseffen dat het niet eenvoudig zal worden. 'Vijftiende of veertiende zou al mooi zijn. En we willen de derby van Vitesse winnen, ik denk met 2-1. Het gaat spoken hier.'

Een andere fan ziet het somber in. 'Het wordt een heel lastig seizoen. We gaan veel meer verliezen dan winnen. Als ze de nacompetitie ontlopen, hebben ze het heel goed gedaan. Henk de Jong vind ik wel een goede trainer. De Vijverberg wordt heel belangrijk voor De Graafschap, met die sfeer hier.'