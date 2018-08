Vermiste treinfanaat Gerard (52) zit mogelijk in Duitsland

DRUTEN - Gerard Willemsen is al bijna twee weken zoek. De 52-jarige man uit Druten verdween uit zorginstelling 's Heeren Loo aan de Kattenburg in Druten. Hij verblijft momenteel mogelijk in Duitsland, zo laat de politie op Facebook weten.

Politie Oost-Nederland doet via Facebook nogmaals een oproep aan het publiek uit te kijken naar Gerard. Hij heeft een verstandelijke beperking en kan door zijn ziektebeeld de stap om terug te keren niet zetten.

Op de dag van zijn verdwijning ging Gerard iets voor het middaguur een stukje wandelen. Daarna kwam hij niet meer terug naar de zorginstelling. Hij zei in de dagen voor zijn verdwijning dat hij graag het pontje bij Druten de Waal wilde oversteken. Of hij dat gedaan heeft, is niet bekend.

'Avontuurlijk aangelegd'

Gerard is vertrokken zonder betaalpasjes en had alleen wat kleingeld op zak. Hij is 'avontuurlijk aangelegd' en heeft een voorliefde voor vliegvelden, treinstations en boten. Hij zou zijn gezien in Breda en Friesland, maar is nog niet gevonden. Mogelijk is hij dus richting Duitsland vertrokken.

Het signalement van Gerard Willemsen luidt als volgt:

Man

52 jaar

Ongeveer 1.75 meter lang

Normaal postuur

Blanke huidskleur

Grijzend, kort opgeschoren haar

Blauw/grijze ogen

Donkerblauwe bril

Hij verliet 's Heeren Loo op zondag 22 juli in een groene korte broek, gestreept beige t-shirt, grijze sokken en bruine sandalen. Wie Gerard ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het alarmnummer 112.

