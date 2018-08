Baanwielrenner Sam Ligtlee pakt brons op EK

EERBEEK - Baanwielrenner Sam Ligtlee (20) uit Eerbeek heeft zaterdag een bronzen medaille veroverd op het EK in Glasgow. Ligtlee, het broertje van olympisch kampioen Elis, pakte de plak op de kilometer tijdrit.

De prestatie van de jonge Ligtlee is bijzonder knap. De wielrenner had zich als zevende geplaatst voor de finale, maar snelde dus naar het brons.

Het goud op de kilometer was voor Matthijs Büchli, die enige tijd in Arnhem woonde. Büchli reed de kilometer in een tijd van 1.00,134. De Duitser Joachim Eilers (1.00,361) pakte zilver. Ligtlee werd dus derde in een tijd van 1.00,905.