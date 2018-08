Deel dit artikel:











Beachvolleybalster Sanne Keizer mist finale in Wenen Foto: ANP

WIEN - Sanne Keizer uit Doetinchem en Madelein Meppelink zijn er zaterdag niet in geslaagd door te dringen tot de finale van het World Tour-toernooi beachvolleybal in Wenen. In de halve eindstrijd verloren de dames van Barbara Seixas de Freitas en Fernanda Berti Alves uit Brazilië.