Actiegroep legt bloemen voor dode varkens

Gewapend met borden en pamfletten tegen de bio-industrie trok een groep van enkele tientallen mensen naar de Mariakapel aan de Luijnhorststraat. De wake zou aanvankelijk in de buurt van de getroffen boerderij zijn, maar dat riep deze week een tegenactie op van inwoners van Didam. Die wilden de actievoerders ver van de boerderij houden. In samenspraak met de gemeente Montferland werd de demonstratie daarom verplaatst.

Foto: Omroep Gelderland

'Rust zacht, slachtoffers'

Eenmaal aangekomen in de Luijnhorststraat startten de actievoerders hun wake en legden ze bloemen neer voor de gestorven varkens. Op borden en spandoeken waren slogans te lezen als Laat dieren niet stikken, Stop bio-industrie en Rust zacht slachtoffers, we zullen jullie nooit vergeten. Ook werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de dieren die omkwamen in de brand. De actie trok veel bekijks van omwonenden en toeristen.

Kijk hier naar beelden van de wake (de tekst loopt door onder de video):

Vredig protest

De actie verliep zonder calamiteiten. In de nabijheid van de wake was een tegendemonstratie gaande van actievoerders die opkomen voor de belangen van veetelers. De twee groepen lieten elkaar met rust gedurende hun acties.

Zie ook: