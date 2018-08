Deel dit artikel:











Waar is de brand? Fietsers geven na drie keer de juiste locatie door

HERWIJNEN - De brandweer van Leerdam is zaterdag door een vergissing tweemaal voor niets uitgerukt. Fietsers die op de Broekgraaf een buitenbrand ontdekten waarschuwden de hulpdiensten, maar gaven per ongeluk de verkeerde plaats door. Ze stonden in het Gelderse Herwijnen, maar dachten dat ze nog in het Zuid-Hollandse Leerdam waren.

Leerdam en Herwijnen liggen op de grens van Zuid-Holland en Gelderland en hebben ook ieder hun eigen brandweerkorps. De fietsers meldden een brand aan de Broekgraaf in Leerdam, waarna de het korps uit Leerdam zich naar de plek spoedde. Onverrichter zake terug naar brandweerkazerne Bij aankomst troffen de brandweerlieden nog geen rookpluim aan, waarna ze terugkeerden naar de kazerne. Drie kwartier later deden de fietsers die de brand ontdekten dezelfde melding opnieuw, maar weer wachtten ze tevergeefs op de hulpdiensten. De Leerdamse brandweer kwam op haar beurt andermaal bedrogen uit en zag nergens brand. Driemaal is scheepsrecht De derde poging van de fietsers had meer succes: bij dat telefoontje bleek dat het niet om de Broekgraaf in Leerdam ging, maar om de Broekgraaf in Herwijnen die elf kilometer verderop ligt. De Leerdamse brandweer droeg de brand vervolgens over aan de collega's uit Herwijnen. Het korps Lingewaal-Zuid ging af op de melding en trof een brandende stapel houtafval aan. Die kon vervolgens geblust worden.