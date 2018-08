Zenuwachtige atlete Marije van Hunenstijn wil familie trots maken

APELDOORN - Sprintster Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn is er klaar voor. Vandaag loopt ze haar eerste 100 meter als individuele loopster op een EK atletiek, al brengt dat best nog wat zenuwen met zich mee.

'Het is toch wat spannender om individueel op het EK te staan, dan met een team', vertelt Van Hunenstijn die de EK in 2016 atletiek wel liep met de 4x100 meter-ploeg. Maar nu is het tijd voor haar debuut op de 100 meter.

'Daar heb ik heel hard naar toegewerkt, maar dan sta ik straks wel zelf in de spotlights. Heel Europa kijkt onder andere naar mij. Je wil jezelf ook niet teleurstellen en ik wil laten zien waarom ik op het EK ben.'

Thuisfront gaat mee

Ze wil vooral goede races lopen, maar het doel voor de Apeldoornse is helder. 'Ik wil de halve finale bereiken. Het liefst daarin ook nog een persoonlijk record lopen.'

En dan hoopt ze haar familie trots te maken, want zowel haar vriend, moeder, broer en vader gaan mee naar Berlijn. 'Ik wil de halve finale ook voor hun halen, zeker.'

