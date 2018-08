Dilano (7) vermist in Arnhemse wijk Kronenburg

ARNHEM - De politie is op zoek naar de 7-jarige Dilano, die zaterdag vermist is geraakt in de wijk Kronenburg. De jongen is licht getint, draagt een korte blauwe broek en een donkerblauw t-shirt en heeft kort, donkerbruin haar.

Via Burgernet laat de politie een melding uitgaan dat zij op zoek is naar Dilano. Het is niet duidelijk of Dilano alleen was op het moment dat hij vermist raakte, of in het gezelschap was van anderen. Evenmin geeft de politie aan of de vermissing plaatsvond in de nabijheid van het winkelcentrum Kronenburg.

Wie Dilano ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het alarmnummer 112.