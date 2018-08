Deel dit artikel:











Dilano (7) na enkele uren weer gevonden

ARNHEM - De politie heeft de 7-jarige Dilano, die zaterdag enkele uren vermist werd, weer gevonden. Rond het middaguur liet de politie via Burgernet een melding uitgaan dat ze op zoek was naar de verdwenen jongen. Inmiddels is hij weer in goede gezondheid aangetroffen.

Dilano verdween in de wijk Kronenburg. Rond 14.30 uur liet de Arnhemse politie via Twitter een bericht uitgaan dat Dilano weer herenigd is met zijn familie.