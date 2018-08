Vrouw verliest ongeboren kindje bij ongeval in Nijmegen

HEILIG LANDSTICHTING - Een vrouw heeft zaterdagmiddag bij een ongeval op de Sionsweg in Nijmegen haar ongeboren kindje verloren. Dat meldt de politie aan het begin van de avond.

Even na twaalf uur vond er zaterdag een eenzijdig verkeersongeval plaats, waarbij een auto tegen een boom terecht kwam.

In het voertuig zaten vier personen. Ze werden met een ambulance, met niet nader bekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht. Daar bleek het ongeboren kindje het niet te hebben gered.

Politie doet nader onderzoek

De politie stelt nader onderzoek in naar de toedracht. Het voertuig is voor technisch sporenonderzoek in beslag genomen.