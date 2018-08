VORDEN - Er rijden geen treinen tussen Vorden en Lichtenvoorde. De oorzaak is een sein- en wisselstoring.

Arriva zet bussen in. De vervoersmaatschappij kan niet zeggen hoe lang er bussen in plaats van treinen rijden. Ook ProRail, dat verantwoordelijk is voor de rails en de seinen, kon daar kort na de middag nog geen mededeling over doen.