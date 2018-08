Deel dit artikel:











Wielrenner buiten westen na botsing met auto in Scherpenzeel Foto: AS Media

SCHERPENZEEL - Op de Oud Willaer in Scherpenzeel is zaterdagochtend een wielrenner in botsing gekomen met een auto. De fietser hield een gebroken sleutelbeen en onbekend overig letsel over aan het ongeluk.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft de automobiliste geen voorrang verleend aan de wielrenner, die van rechts zou zijn gekomen. De man verloor na zijn val tijdelijk het bewustzijn en is per ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter werd weer geannuleerd. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De politie heeft al wel met haar gesproken, maar wil ook nog met de wielrenner spreken om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52