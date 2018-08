Stef Nijland: De Graafschap zal vaak ook realistisch moeten zijn

ZELHEM - Stef Nijland zegt klaar te zijn voor een basisplaats tegen Feyenoord op 12 augustus. De nieuweling bij De Graafschap werd vrijdag tegen Al Jazira na 45 minuten naar de kant gehaald.

Prangende vraag die rijst, is of Nijland de verwachtingen kan waarmaken in de Achterhoek. De 29-jarige aanvaller wil eindelijk weer eens een constant seizoen draaien en uitgroeien tot basisspeler bij de Superboeren. 'Dat is wat ik wil', zegt de voormalig speler van onder meer PSV en PEC Zwolle die ook nog even voor NEC speelde.

Geen terugslag

Daarnaast speelden blessures Nijland vaak parten. Ook bij De Graafschap kwam de Groninger niet topfit binnen. 'We hebben het rustig opgebouwd. Ik heb geen fysieke terugslag gehad en hoefde gelukkig geen trainingen over te slaan. De reactie was steeds goed en ben er uiteindelijk fit doorheen gekomen. Het is nu geen belemmering meer voor mij en dus zijn er geen excuses.'

Effectief voor de goal

Nijland, die volgens trainer De Jong uit voorzorg na een helft naar de kant ging, stelde enigszins teleur tegen Al Jazira. Maar dat gold voor veel meer spelers. 'Ik krijg twee hele grote kansen', kijkt hij terug op het 1-1 gelijkspel. Die moeten er gewoon in. Ik moet effectiever zijn', baalde één van de tien nieuwe spelers bij De Graafschap voor het nieuwe seizoen in de eredivisie. 'Het is zaak rustiger te worden voor de goal. Van deze tegenstander hadden we moeten winnen.'

Gezapig

'De intentie was volle bak gaan in het begin', weet Nijland over het strijdplan. 'We kregen in het begin echt genoeg ruimte. Die lag vaak achter de verdediging. Dat moet je dan afstraffen en dat laten we na. Vervolgens blijf je er een beetje in hangen en doen we niet meer de goede dingen. Wel komen wel terecht op voorsprong, maar na rust vond ik het iets te gezapig.'

Realisme

De Graafschap gaf veel kansen weg tegen de club uit Abu Dhabi. Nijland wijst op het feit dat de onderlinge afstanden op het veld moeten kloppen. 'Dat was nu vaak niet zo. Dan vergt het veel energie om terug te komen in je positie. Soms moet je ook realistisch zijn. Het is niet erg om een paar passen naar achteren te doen. Je kunt natuurlijk ook geen 90 minuten druk zetten.'