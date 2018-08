Winterswijker Straalman draagt aanvoerdersband De Graafschap met trots

ZELHEM - Bart Straalman blikte na het laatste oefenduel van De Graafschap terug op een wisselvallige voorbereiding. 'We moeten duidelijk nog groeien.'

De Achterhoeker is voor dit seizoen door de technische staf gekozen als tweede aanvoerder. De band droeg hij ook tegen Al Jazira (1-1). Straalman: 'Sven Nieuwpoort blijft onze eerste aanvoerder, maar hij begon nu op de bank. Dat ik nu speelde geeft geen garantie dat ik ook de aanvoerder zal zijn tegen Feyenoord. Maar het kan wel.'

Verantwoordelijkheid

Straalman had als taak het elftal te coachen. Dat viel nog niet mee, want De Graafschap oogde achterin vaak onwennig. De promovendus lijkt een dergelijke speler ook te missen die het elftal aanstuurt en echt neerzet. Als aanvoerder zegt de Winterswijker geen extra druk te voelen. 'Nee, wel extra verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk speciaal voor mij. Ik speel mijn hele leven al bij deze club. Dan is het zeker iets extra's om die band te dragen.'

De Graafschap speelde in Zelhem tegen de balvaardige spelers uit de Emiraten vooral slordig. 'We moeten naar meer vastigheden toe', erkende Straalman eerlijk. 'Het is altijd wennen in een voorbereiding als er veel nieuwe jongens zijn bijgekomen. Een te grote groep? Nee hoor. Uiteraard wil iedereen spelen en zijn er nu genoeg opties om te kiezen. Maar daar is concurrentie voor. Ik zie het probleem niet.'

Wisselvallig

'We hebben het echt wel in ons', was de centrale verdediger vooral positief. 'Ik denk dat we het straks prima weg kunnen zetten, want het zit wel in ons. Nu was het misschien nog wat onrustig, maar het veld werkte ook niet helemaal mee. Hoewel dat geen excuus is. Deze voorbereiding was wisselvallig, maar we hebben ook mooie en goede wedstrijden gespeeld zoals tegen Cambuur.'

Strijdplan

Zelf is Straalman tevreden. Of hij tegen Feyenoord opnieuw het centrum vormt met Ted van de Pavert valt nog te bezien. De broers Nieuwpoort azen ook op de twee plekken in de as. 'Ik heb een goede voorbereiding gedraaid. En heb vertrouwen in wat ik kan. Ons strijdplan is duidelijk. We willen verzorgd voetbal spelen en druk naar voren brengen. Ja, vooral in thuiswedstrijden. De mensen willen wat zien. En als we dan verliezen, zien ze dat liever met 5-4 dan met 1-0', besloot de speler uit de eigen jeugd.