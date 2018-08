Deel dit artikel:











Gelderse brandweer schiet Duitse collega's te hulp bij bosbrand Foto: ANP

ARNHEM - In een natuurgebied net over de grens bij Venlo woedt sinds zaterdagochtend een felle bosbrand. De Duitse brandweereenheden hebben de hulp ingeschakeld van collega's uit Gelderland, die nu assistentie verlenen op de grond en in de lucht.

De Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG) en het Defensie Helikopter Commando (DHC) bundelen de krachten om hun Duitse collega's bij te staan bij de bestrijding van de bosbrand. Die woedt nu in een gebied van zo'n 700 bij 200 meter aan de Herungerweg bij voormalig vliegveld Venlo. Sneller bij de brand De VNOG biedt ondersteuning vanaf de grond, terwijl de DHC hetzelfde doet met een zogeheten Fire Bucket Operation (FBO) vanuit de lucht. Daarbij kan 8.000 liter bluswater losgelaten worden boven de brand. De tijd die het kost om vanuit Gelderland vliegend bij de brand te komen is korter dan de Duitse brandweer voor elkaar kan krijgen. De Gelderse hulp is dan ook zeer gewenst. Ook omdat daarmee vanuit de lucht kan worden bekeken hoe de brand zich ontwikkelt. Unieke situatie Door de extreme droogte van de laatste maanden rukten de VNOG en DHC al eerder uit om elders in het land ondersteuning te bieden bij branden. Die hulp ging echter nog niet eerder de grens over en dus is nu sprake van een unieke situatie. 'Het is de eerste keer dat we dit doen', zegt woordvoerder Frank Lutke Schipholt namens de VNOG. 'In het veld bieden vier man van de VNOG ondersteuning en de DHC helpt met een Chinook-helikopter.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52