De hittegolf gaat dag 24 in en het einde is nog niet in zicht

ARNHEM - Gelderland zucht al weken onder het warme weer en dat blijft voorlopig nog even zo. Weerman Tom van der Spek van MeteoGroup in Wageningen zegt dat het maandag en dinsdag weer snikheet belooft te worden. De maximumtemperatuur loopt dan op tot 36 graden.

Het is al lange tijd warm, zowel landelijk als in de regio. 'De Bilt had een hittegolf die vorige week zaterdag werd afgesloten, omdat daar toen net de 25 graden niet werd gehaald', licht Tom van der Spek toe. 'Maar ja, dat duurde maar één dag. Daarna is het steeds weer warmer dan 25 graden geweest. Als het ook morgen lukt om de temperatuur minstens de 25 graden te laten halen, dan is duidelijk dat we een tweede landelijke hittegolf krijgen.'

Regionale hittegolf

Regionaal is de hittegolf constant doorgegaan, zegt de weerman. 'We gaan nu al de 24ste dag van de hittegolf in. Ik meet al 31 jaar in Bennekom, de langste hittegolf die ik daarbij heb meegemaakt duurde 20 dagen. Daar gaan we ruim overheen, en er komt nog meer bij', belooft Van der Spek. Zaterdag wordt het warme weer iets getemperd, maar er komt nog zeker geen punt achter de hittegolf.

Op Radio Gelderland sprak Bastiaan Boog met Tom van der Spek:

'Het hittekanon gaat weer aan'

De komende dagen blijft het warm in Gelderland. 'Het hittekanon gaat gewoon weer aan. Maandag en dinsdag zijn overwegend zonnige dagen, met een zwakke tot hooguit matige wind. Het wordt weer snikheet. Maandag wordt het 31 tot 35 graden, dinsdag komt er zelfs nog een graadje bij en kan het 36 graden worden.' Misschien verandert het weer woensdag, met een buitje hier en daar. Donderdag zouden er zelfs stevige onweersbuien deze kant op kunnen komen, maar dat blijft afwachten.