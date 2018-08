Dennis Licht verwacht Gelderse medailles in alle kleuren bij EK Atletiek

ARNHEM - Dennis Licht laat zijn licht schijnen over de Gelderse kanshebbers op eremetaal bij het EK Atletiek komende week in Berlijn.

Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Dafne Schippers uit Oosterbeek. 'Ze heeft heel ervaring met het winnen van medailles op het hoogste podium. Ik wacht rustig af hoe ze door de series gaat komen richting de finale.'

Anouk Vetter uit Arnhem verdedigt haar titel uit 2016 op de zevenkamp. 'Ik heb hoge verwachtingen. Ze kan uitmuntend scoren op toernooien en heeft lekker in de luwte op kunnen bouwen richting dit EK.'

Nadine Visser uit Arnhem geldt als een favoriet op de 100 meter horden. 'Naar haar ben ik heel nieuwsgierig. Ze heeft een uitstekend voorseizoen. Het Nederlands record verbroken. Het is een spectaculair onderdeel, waarbij iedere horde raak moet zijn, vooral de pas na de horde.'

Apeldoorner Eelco Sintnicolaas behoort al jarenlang tot de wereldtop op de tienkamp. 'Bij hem heb ik een hele hoge gunfactor. Eelco is een atleet vol passie. Vorig jaar zichzelf gaan trainen en het Nederlands record verbroken.'

Jip Vastenburg (foto) uit Doorwerth en de Nijmeegse Susan Krumins zijn kanshebber op de lange afstanden. 'Jip heeft even een moeizame aanloop gehad, maar ze heeft in Heusden een mooi persoonlijk record gelopen op de vijf kilometer. Dus stiekem heb ik hoge verwachtingen van haar.'

'Susan heeft bij de Diamond League in Londen al wat laten zien op de 3.000 meter. Daar was ze tweede en beste Europese. En dan hebben we nog op de marathon Abdi Nageeye. Al met al een mooie ploeg. Ik zie het gebeuren dat ze met een trio aan medailles in verschillende kleuren terugkomen in Gelderland.'

Dennis Licht was er in 2016 nog bij op het EK en gaat nu mee als fanreporter.