A12 bij Arnhem al weer open: eerder dan gepland

ARNHEM - De snelweg A12 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is sinds zaterdagochtend 7.00 uur weer open. Dat is twee dagen vroeger dan gepland.

Sinds vrijdag 27 juli verrichtte Rijkswaterstaat groot onderhoud aan de snelweg tussen Grijsoord en Waterberg. Dat verliep zo voorspoedig dat de weg eerder open kon. Het traject van Arnhem richting Utrecht was een week volledig afgesloten.

Over een lengte van 8 kilometer is het asfalt vervangen en onderhoud gepleegd aan de viaducten op het traject. De voegovergangen zijn vervangen en de geleiderail is hersteld. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Onverwachte zaken, als extreme weersomstandigheden en defecte machines, hebben zich niet voorgedaan. Daardoor kon de weg zaterdagmorgen al open.

