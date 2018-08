NEC laat op stoom tegen JVC: 0-4

CUIJK - NEC kwam op laat op stoom tegen de amateurs van JVC Cuijk.

De Nijmegenaren moesten lang wachten op het openingsdoelpunt. JVC had in de beginfase zelfs de beste kansen. NEC was dreigend via Paolo Sabak en Anass Achabar. De 0-1 viel pas vlak voor rust via Josef Kvida en kort daarop zorgde Ole Romeny voor nummer twee.

Na rust werd er flink doorgewisseld. Ragnar Oratmangoen en Lance Duijvestijn bepaalden de eindstand op 0-4. De nieuwe aanwinsten Rens van Eijden en Leroy Labylle waren nog niet van de partij.