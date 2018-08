Slordig De Graafschap speelt gelijk tegen El Jazira

ZELHEM - De Graafschap is in Zelhem blijven steken op een 1-1 gelijkspel tegen Al Jazira uit Abu Dhabi. De vastigheden in het team ontbreken nog.

Op het uitstekende van vv Zelhem zette De Graafschap direct vol druk. Er lag veel ruimte achter de defensie van Al Jazira, maar de ploeg van trainer Henk de Jong deed daar veel te weinig mee. Het veldspel was bovendien te stroperig en onrustig. Het elftal, met nieuweling Erik Bakker in de basis, oogt nog altijd onwennig. Over negen dagen is de seizoensopening al tegen Feyenoord.

Nijland niet effectief

Vooral aanvallende middenvelder Stef Nijland kreeg twee opgelegde kansen in de eerste helft, maar liet ze beide liggen. Aan de andere kant onderscheidde Hidde Jurjus zich met een paar prima saves na kansen voor de vaardige spelers van Al Jazira. Zij waren zonder de internationals naar de Achterhoek afgereisd. Na een half uur, en een noodzakelijke drinkpauze, legde aanvoerder Bart Straalman de bal panklaar voor Youssef El Jebli. De linksbuiten schoot onberispelijk raak.

Haperende defensie

In de rust wisselde De Jong Nijland en de matige Ted van de Pavert voor Sven Nieuwpoort en Furdjel Narsingh, maar het spel werd er niet beter op. De Graafschap bleef slordig en hield de bal daardoor zelden lang in de ploeg. Na een kwartier kwam Al Jazira, onder leiding van oud-Ajax trainer Marcel Keizer, op 1-0. De defensie van De Graafschap lag open op links. Asante trok voor en Leonardo scoorde.

Het beste was er wel af bij de Superboeren. Van Mieghem was nog dichtbij de 2-1 na wel een soepele aanval over veel schijven en ook El Jebli kreeg nog mogelijkheden om De Graafschap eindelijk weer eens te helpen aan een overwinning in de voorbereiding. Dat gebeurde echter niet in het broeierige Zelhem voor ongeveer duizend betalende toeschouwers.

Opstelling De Graafschap: Jurjus, Abena, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Bakker, Nijland, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli