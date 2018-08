Luisteraars over Anoniem Intiem: ‘Het kwam als een vlijmscherp mes binnen’

‘Ik had het zelf verteld kunnen hebben’

Zondag las ik in Trouw een recensie over Anoniem intiem. Ik heb meteen geluisterd en was gegrepen. Ik kom niet vaak meer op ‘t Ginkelse Zand (mannenontmoetingsplek langs de A12 bij Ede – red.), maar heb goede herinneringen. De verhalen van de drie mannen zijn zo herkenbaar, ik had het zelf verteld kunnen hebben.

Ik ben getrouwd met een vrouw, vader van twee volwassen kinderen en grootvader van drie. Voor mijn vrouw ben ik uit de kast, maar hoe mijn contacten met andere homo’s verlopen, weet zij niet precies.

Het is goed dat dit onbekende ‘verschijnsel’ nu eens belicht wordt. Er zijn overal mannen zoals wij, zelfs in het nogal orthodoxe Aalten.

- Jan

Beluister hier aflevering 1 van Anoniem Intiem, waarin (voormalig) bezoekers Ben, Johan en Wessel hun verhaal vertellen:



‘Schokkend’

Indrukwekkend. Schokkend ook, hoe vertegenwoordigers van de kerk ermee omgaan.

Een geïnteresseerde heterovrouw.

- Lotte Bloemendaal

'Boek een hotel'

Boek lekker een hotel, dan hoeven omstanders hier niet mee geconfronteerd te worden.

- Tineke

‘Net Oost-Duitsland’

’t Ginkelse Zand lijkt wel Oost-Duitsland met dat hek. Ik heb daar bijna zeventien jaar gewerkt als vrijwilliger van de GGD. Ik heb toen zelden of nooit klachten gehoord. Ik weet zeker dat wij als vrijwilligers veel mensen hebben kunnen helpen. Door seksplekken te sluiten worden mannen onbereikbaar.

- ‘Manatoe’

‘Het verhaal van Ben kwam als een vlijmscherp mes binnen’

De verhalen in deze podcast zijn zó herkenbaar. Ik kwam regelmatig op die cruiseplekken. Het was echt niet mijn ding, maar ja, ik moest mijn homogevoelens ergens kwijt.

Als puber wist ik al dat ik anders was. Ik vond jongens leuker dan meisjes, maar kon er geen etiket opplakken. Iets als seksuele voorlichting zat er zo’n 50 jaar geleden niet in, in het zwaar katholieke zuiden. En als de gewone ‘mannetje-vrouwtje-voorlichting’ al taboe is, dan kun je voorlichting over homoseksualiteit echt vergeten. Dit speelt dus niet alleen bij protestanten, het was in het katholieke zuiden net zo erg.

Het verhaal van Ben kwam als een vlijmscherp mes binnen: het gevoel van eenzaamheid, onzekerheid, de angst om alles kwijt te raken... Zo herkenbaar. Ook ik verdrong mijn gevoelens en ook ik trouwde met een vrouw.

Door de pijn heen bouw ik aan een nieuw leven, nu als homo. 'Giorgy'

Er was nog een tweede vlijmscherp mes dat binnenkwam. Dat gebeurde toen ik Wessel hoorde vertellen dat zijn vrouw ernstig ziek is en dat hij haar nooit in de steek zal laten. Ook mijn vrouw was ernstig ziek. Ik besloot dat ik bij haar zou blijven en voor haar zou zorgen.

Maar omdat de hormonen nu eenmaal doorgaan, moest ik in de tussentijd wel vreemdgaan op die cruiseplekken. Ik zou compleet uit de kast komen als het onvermijdelijke zou gebeuren en dat is inmiddels gebeurd: ze is vijf maanden geleden gestorven, na 35 jaar huwelijk.

Het doet pijn, maar ik had haar beloofd door te leven na haar dood. Door de pijn heen bouw ik aan een nieuw leven, nu als homo. Ik moest lachen om de opmerking van Wessels dochter, dat pa weer aan het puberen was. Heel eerlijk: zo voel ik mij nu ook een beetje.

- 'Giorgy'

‘Ook positieve kanten’

De nadruk in deze serie ligt op problemen en religie. Dat terwijl er ook mensen komen die gewoon in alle vrijheid plezier beleven en geen last hebben van onderdrukking. Deze ontmoetingsplekken hebben ook positieve kanten!

- W.

‘Over deze plekken bestaan veel vooroordelen’

Ik hoop dat veel mensen de verhalen horen en lezen. Over deze plekken bestaan volgens mij veel vooroordelen. Wat veel mensen zich vaak niet realiseren, is dat hier inderdaad vaak mannen komen die niet uit de kast zijn en bijvoorbeeld op de Biblebelt wonen. Daarom vind ik het ook schrijnend dat steeds meer van deze plekken gesloten worden.

- Jeroen Smale, Velp

‘Wat is er fout aan wanneer mensen van elkaar houden?’

Ik ben net 71 geworden en toen ik op mijn 28e in een gereformeerd gezin 'eindelijk' uit de kast kwam, werd er uiteraard geen hoera geroepen, maar de Bijbelse 'gruwelen' bleven mij gelukkig bespaard. Ik heb te doen met mensen die, naast alle dagelijkse narigheid, dan ook nog eens met 'hel en verdoemenis' te maken krijgen. Waarom menen anderen toch vaak zo goed te weten hoe 'jij' moet leven?

Ik heb begrip voor mannen die deze 'uitlaatklep' nodig hebben, omdat ze anders het gewone leven niet volhouden. Henk Valk, Groningen

Wat is er in godsnaam fout aan wanneer mensen op een andere manier dan 'iedereen' van elkaar houden? Wanneer dat niet toegestaan wordt, krijg je vanzelf situaties als mannenontmoetingsplekken. Ik zit zelf niet zo in elkaar dat ik seks wil met iemand die ik niet of nauwelijks ken, maar heb begrip voor mannen die deze 'uitlaatklep' nodig hebben, omdat ze anders het gewone leven niet volhouden.

- Henk Valk, Groningen

