UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

l'Histoire du Soldat

De Frisokazerne en Mauritskazerne in Ede zijn het decor voor een bijzonder programma, deze zaterdag: NJO en Akoesticum hebben samen l’Histoire du Soldat. Dit werk van Stravinsky bestaat dit jaar honderd jaar. Dit zogeheten 'theatre ambulant' wordt door een verteller, twee acteurs, een danseres en een klein kamerensemble van zeven instrumentalisten vertolkt.

Tractorpulling in Lochem

Veel rook, uitlaatgassen en brullende motoren. In Lochem wordt vandaag, en voor de 35e keer, de jaarlijkse tractorpulling gehouden. Sterke tractoren, soms met duizend paardenkrachten slepen een zware slee over een zo lang mogelijke afstand. De organisatie is al sinds afgelopen maandag bezig met het nathouden van het terrein.

Dat gebeurt met water dat vanuit een put wordt overgetankt naar een grote container. Het nathouden is ook nodig om het risico op brand te verkleinen. Ook zijn er andere brandwerende maatregelen genomen. In Lochem doen 120 teams mee. Dit jaar zijn vier vrouwenteams van de partij.

Lekker fietsen

Staatsbosbeheer houdt vandaag een avontuurlijke natuurfietstocht voor de hele familie door de uiterwaarden in het Munnikenland bij Slot Loevestein in Poederoijen. Onder leiding van een natuurgids ontdekt u dit mooie en ruige gebied per fiets. Onderweg vertelt de gids over de planten en dieren die hier leven. En wie weet staat u oog in oog met een rode geus of konikpaard.

Oogstfeest in Loenen

Wilt u een idee krijgen hoe het graan vroeger van het land kwam? Ga dan zondag naar het jaarlijkse oogstfeest van Natuurmonumenten in Loenen. U ziet hoe een oude dorsmachine het kaf van het koren scheidt. Ook maakt u kennis met oude ambachten zoals manden maken, bierbrouwen. Er zijn ook oude tractoren en stationaire motoren.

Picknickconcert in het park

In het Apeldoornse park Zuidbroek is zondagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur het derde picknickconcert van het seizoen. De toegang is gratis. Het concert begint met licht klassieke muziek van Mozart door een ensemble van de Filharmonie Noord. Muziek die in de achttiende eeuw net zo populair was als in onze tijd die van Coldplay, Ed Sheeran of Justin Bieber. Om 16.00 uur gooien de musici het over een andere boeg met het Groot Apeldoorns Smartlappenkoor. Liederen over onbereikbare liefdes, drankzucht en verscheurde harten.

Veel plezier!