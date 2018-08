Deel dit artikel:











Brummense (77) weer vrij in Nepalese zedenzaak Foto: Omroep Gelderland

BRUMMEN - De 77-jarige vrouw uit Brummen die donderdag werd aangehouden in verband met een misbruikzaak in Nepal, is weer op vrije voeten. Dat meldt het Landelijk Parket vrijdag. De vrouw is nog wel in beeld als verdachte.

De vrouw zou het 15-jarig slachtoffer in de zedenzaak tienduizenden euro's hebben geboden in ruil voor aangepaste verklaringen. De verdachte in die zaak is de 68-jarige broer van de vrouw uit Brummen. Hij werd afgelopen juni opgepakt in Nepal; hij zou op heterdaad zijn betrapt met de 15-jarige jongen. De Brummense had een ticket geboekt om vrijdag naar Nepal af te reizen. De vrouw kan het proces verder in vrijheid afwachten, aldus het Landelijk Parket. Zie ook: Vrouw (77) in Brummen opgepakt in Nepalese misbruikzaak Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52