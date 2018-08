Arnhemse politie is sneller dan dieven

ARNHEM - Twee dieven kwamen donderdagnacht niet heel ver met de spullen die zij hadden gestolen bij een makelaarskantoor aan de Apeldoornseweg in Arnhem. De politie betrapte de twee op heterdaad.

De politie reageerde rond 3.00 uur op een alarm bij de makelaar. Toen agenten daar arriveerden, zagen zij dat twee personen zich via de achterkant van het bedrijf uit de voeten maakten. Maar niet snel genoeg, want de agenten konden ze al snel in de boeien slaan.

De dieven hadden een motor klaar staan om de ontvreemde spullen te vervoeren. Bij de gestolen waar zaten onder meer dure computers.

Volgens de politie blijven de twee verdachten vastzitten zolang het onderzoek naar de diefstal loopt.

Makelaar Patrick Klein Gunnewiek zegt dat het niet de eerste keer is dat hij ongewenst bezoek heeft gehad. Hij is blij dat de politie er zo snel bij was. 'Ze zijn door een raampje binnen gekomen en ondanks dat het alarm afging, gingen ze door met hun werk. Maar ik heb mijn spullen terug en dat is het belangrijkste.'