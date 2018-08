Van Eijden wil mooie jaren bij NEC evenaren

NIJMEGEN - Rens van Eijden werd al kampioen van de eerste divisie met NEC, de club waar hij na twee jaar terugkeert.

"Ik heb gekozen voor NEC, omdat ik denk dat ik daar het meest gelukkig van wordt. Ik heb hier mooie jaren gehad en die hoop ik weer te evenaren. Dat is moeilijk, maar we gaan daar voor vol. We willen NEC terugbrengen naar de eredivisie, want daar hoort deze club ook. Ik heb er veel zin in. Na AZ is dit weer mijn mogelijkheid om het te laten zien hier in Nijmegen."

Van Eijden werd gepresenteerd in de Stevenskerk in Nijmegen en dat trok zo'n honderd supporters. "Ze hebben vrij groots uitgepakt. Een heel mooi gebaar van de club om zo de stad en de supporters bij de nieuwe aankondiging van spelers te betrekken. Maar ik kijk liever van een afstandje dan dat ik zelf de hoofdrol moet spelen. Maar het neemt niet weg dat ik dit een heel mooi initiatief is."

Het Nijmeegse nuilen herinnert de verdediger zich nog heel goed. "Ook daar kan ik mijn steentje aan bijdragen. Het is makkelijk om vanaf de buitenkant dingen te roepen. Maar ik denk dat er winst is te behalen, want ik ga er nu zelf tussenin staan en wil proberen het Nijmeegse publiek iets positiever te krijgen. Het publiek is altijd gigantisch verbonden met NEC, dat zie je ook met al meer dan vijfduizend seizoenkaarten."