En weer meer gebieden waar je niet mag sproeien Foto: Wikimedia Commons

BARCHEM - In het natuurgebied Stelkampsveld tussen Borculo en Barchem geldt vanaf 18.00 uur een beregeningsverbod. Dat meldt Waterschap Rijn en IJssel. In het gebied is een 'kritische ondergrens' bereikt door de uitzonderlijke droogte, zegt het waterschap. Ook Waterschap Vallei en Veluwe draait de kraan dicht, bij Terwolde.

Alle particulieren en bedrijven in een zone binnen 200 meter van het Stelkampsveld mogen niet meer sproeien. Het Stelkampsveld is een Natura 2000-gebied, een beschermd natuurpark volgens richtlijnen van de EU. Volgens Rijn en IJssel is het gebied tussen Barchem en Borculo 'buitengewoon droogtegevoelig'. Daarmee is het 'ontzettend afhankelijk van de grondwaterstand'. Deze stand heeft nu een kritische ondergrens bereikt van 0.60 tot 1.20 meter. Het waterschap zegt dat dit peil alleen nog maar lager wordt, waardoor de natuur aangetast kan worden. Ander verbod ingetrokken Voor Steenderen en Rha wordt het eerder ingestelde grondwateronttrekkingsverbod opgeheven. Daar heeft een verbod amper invloed op de grondwaterstand. Het waterschap blijft tegelijkertijd bedrijven, organisaties en particulieren oproepen minder gebruik te maken van grondwater. Want hoe langer de droogte aanhoudt, hoe waardevoller het grondwater wordt. De tekst gaat verder onder de foto: Foto: Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Vallei en Veluwe heeft met ingang van zaterdag 12.00 uur een gedeeltelijk onttrekkingsverbod afgekondigd in Terwolde. Onder anderen agrariërs mogen voor het beregenen van gras en mais geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het gemaal in Terwolde kampt door de dalende waterstand van de IJssel met technische problemen. Wie beregeningsverboden negeert en wordt betrapt, moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot 2.000 euro. Zie ook: Waterschap: verbod op beregening met grondwater Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52