Seksplekken: 'Kijk het beest in de bek'

1. Wie zijn nou de bezoekers van mannenontmoetingsplekken?

Dé bezoeker van mannenontmoetingsplekken bestaat niet; deze seksplekken trekken een divers publiek. Wel zijn veel bezoekers getrouwd, denkt Juul van Hoof, die bij kennisinstituut Movisie in Utrecht werkt aan een handreiking over mannenontmoetingsplekken voor gemeenten. 'Het zijn vaak mannen die alle reden hebben om anoniem te blijven', zegt zij.

'Het gaat vaak om kwetsbare mensen die het slachtoffer zijn van dominante, maatschappelijke normen', stelt Laurens Buijs. Hij is socioloog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en gespecialiseerd in seksuele diversiteit.

Homoseksualiteit wordt steeds meer geaccepteerd, maar heteroseksualiteit is nog steeds de norm, zegt Buijs – zeker op de Biblebelt. 'Daardoor durven mannen hun gevoelens niet altijd bespreekbaar te maken en gaan ze voor intimiteit naar deze seksplekken.'

Er zit niet altijd een dramatisch verhaal achter van een eenzame man die op zoek is naar contact. Laurens Buijs, socioloog Universiteit van Amsterdam

'Tegelijkertijd komen er ook homomannen die uit de kast zijn en die dit gewoon spannend vinden', benadrukt Buijs. 'Er zit niet altijd een dramatisch verhaal achter van een eenzame man die op zoek is naar contact.'

De bezoekers van mannenontmoetingsplekken in Gelderland zijn vaak 40+. Seksplekken in de Randstad trekken volgens Buijs vaker jongeren, bijvoorbeeld jongeren met een moslimachtergrond.

2. Hebben bezoekers van mannenontmoetingsplekken veilige seks?

In hoeverre onbeschermde seks voorkomt op mannenontmoetingsplekken is niet bekend. Wel laat de GGD Gelderland-Zuid weten dat het soa-spreekuur geregeld wordt bezocht door bezoekers van mannenontmoetingsplekken. Tegelijkertijd denkt de GGD dat lang niet alle bezoekers langskomen voor een soa-test, omdat veel mannen anoniem willen blijven.

Eerder was de GGD Gelderland-Midden geregeld aanwezig op seksplek 't Ginkelse Zand bij Ede. Medewerkers gaven daar voorlichting over seksuele gezondheid. Onder meer uit vrees voor anti-homogeweld zijn de activiteiten gestaakt. 'Wij wilden niet dat onze vrijwilligers hiermee te maken zouden krijgen', zegt een woordvoerder. De GGD probeert bezoekers van mannenontmoetingsplekken nu te bereiken via online chatrooms.

3. Komt betaalde seks voor op mannenontmoetingsplekken?

Ja, maar in welke mate is onduidelijk. Jeremy Heshof, eigenaar van de praktijk Meer met Mannen in Schaarsbergen, hoort er regelmatig verhalen over. Hij helpt mannen die worstelen met hun bezoek aan seksplekken. Sommigen vertellen hem dat ze er betalen voor seks.

Vaak zijn de prostituees op mannenontmoetingsplekken volgens Heshof jonge jongens met een migratie-achtergrond. 'Het is heel makkelijk geld verdienen, de bedragen zijn best behoorlijk', zegt hij. Voor onveilige seks wordt extra betaald. Onbeschermde orale seks kost volgens Heshof ongeveer 75 euro, onbeschermde anale seks 150 euro (tegenover 100 euro voor veilige anale seks).

Het is heel makkelijk geld verdienen, de bedragen zijn best behoorlijk. Jeremy Heshof over betaalde seks op mannenontmoetingsplekken

Af en toe krijgt de politie signalen van sekswerk op mannenontmoetingsplekken, zegt Jackie van Dulmen, voorzitter van Roze in Blauw Oost-Nederland, het LHBT-netwerk van de politie (voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders). 'Maar we hebben geen concrete aanwijzingen dat er echt prostitutie plaatsvindt', voegt Van Dulmen daaraan toe.

Volgens Juul van Hoof van Movisie komt betaalde seks minder voor op mannenontmoetingsplekken dan over het algemeen wordt aangenomen: 'Het is een vooroordeel dat dit heel veel gebeurt.' Betalen voor seks is doorgaans niet nodig op dit soort plekken, stelt Van Hoof: 'Er komen genoeg andere mannen die hetzelfde zoeken.'

Lees ook: volgens onderzoek naar jongensprostitutie in de regio Eindhoven belanden velen al als minderjarige in het sekswerk.

4. Waarom zijn er veel minder ontmoetingsplekken voor heteroseks? En komen ‘vrouwenontmoetingsplekken’ ook voor?

Gelderland telt een aantal seksplekken in de openlucht voor mannen én vrouwen, maar veel meer mánnenontmoetingsplekken (zeker tien). Logisch, volgens Jeremy Heshof: 'Heteroseksuele contacten zijn veel makkelijker aan te gaan.' Als je als heteroseksuele man bijvoorbeeld uitgaat, is de kans dat je seks kunt 'scoren' veel groter, meent Heshof, omdat hetero’s oververtegenwoordigd zijn in onze samenleving.

Vrouwen regelen seks op een andere manier. Laurens Buijs, socioloog Universiteit van Amsterdam

'Vrouwenontmoetingsplekken' bestaan – voor zover bekend – helemaal niet. 'Vrouwen lopen buiten veel meer risico', vertelt Laurens Buijs van de UvA. Zij hebben volgens hem dezelfde behoeftes als mannen, maar zijn veel voorzichtiger: 'Ze regelen seks op een andere manier. Van veel heterovrouwen weten we bijvoorbeeld dat ze thuis escorts laten komen.'

5. Blijven mannenontmoetingsplekken altijd bestaan?

Socioloog Laurens Buijs denkt van wel: 'Seks in de publieke ruimte is er altijd geweest en dat zal nooit helemaal verdwijnen.' Daarom kun je mannenontmoetingsplekken maar beter laten bestaan, stelt Buijs. Als je ze sluit of bezoek probeert te ontmoedigen, dan gaan mannen volgens hem gewoon ergens anders naartoe. 'Kijk het beest daarom in de bek en faciliteer het. Zet borden neer met spelregels, patrouilleer en bescherm deze mensen.'

